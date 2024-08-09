В Московском зоопарке добавили электрической мощности в вольер бегемота Ксюши

Компания «Россети Московский регион» предоставила дополнительно 65 кВт мощности для комфортного содержания карликового бегемота Ксюши в новом павильоне Московского зоопарка. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Уточняется, что теперь совокупная присоединенная мощность зоопарка составляет 583 кВт.

В 2021 году Московский зоопарк выделил 31 млн рублей на строительство домика для Ксюши. В следующем году утепленное жилище с бассейном и теплыми полами было готово. Позднее, в июне 2023 года, в московском зоопарке завершилось строительство уличного вольера для бегемота. Площадь выгульной территории составляет 240 квадратных метров, она примыкает к зимнему дому и располагает дополнительным бассейном площадью 24 квадратных метра.

В компании «Россети Московский регион» напомнили, что самку карликового бегемота привезли в Москву в 2017 году в рамках программы по сохранению популяции этого вида в неволе. Ксюша стала первым карликовым бегемотом в истории Московского зоопарка. В настоящее время в дикой природе осталось не более тысячи таких животных, которые обитают в Западной Африке.

В начале августа генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова опубликовала видеозапись, на которой запечатлен процесс взвешивания капибар.

Ранее в Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей.