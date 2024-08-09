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В Германии призвали главу МИД Бербок уйти в отставку

В бундестаге призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала

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Tobias Hase/Global Look Press

Требования об отставке министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (партия «Зеленые») появились после публикаций о «кумовстве» и выдаче незаконных виз мигрантам сотрудниками ее ведомства. Соответствующие требования выдвинула партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в соцсети X.

«Она (Бербок) погружается в трясину визовых и кумовских скандалов — и все же остается на своем посту... Мы говорим коротко и ясно: Бербок так же неприемлема, как и (министр экономики ФРГ) Хабек, и должна немедленно уйти в отставку», — говорится в сообщении.

В июле новостной портал Focus-online сообщил, что Федеральная полиция Германии совместно с прокуратурами Берлина и Котбуса проводит расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ по делу о выдаче виз мигрантам. Предполагается, что МИД дал посольствам и консульствам поручение разрешить въезд в Германию иностранцам с неполными или явно поддельными документами. Большая часть из них впоследствии запросили в ФРГ убежища.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет американского производства большой дальности на территории страны якобы угрозой со стороны РФ для Германии и Европы в целом.

Ранее сообщалось, что Германия хочет упростить депортацию мигрантов из страны.

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