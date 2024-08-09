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Во Внуково усилили санитарный контроль

Санитарный контроль усилили в аэропорту Внуково из-за энтеровирусной инфекции

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Shutterstock

В московском аэропорту Внуково усилили санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Роспотребнадзора.

«В связи с ростом уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ряде иностранных государств… усилен санитарно-карантинный контроль...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что организованы мероприятия для профилактики и нераспространения энтеровирусной инфекции и других острых кишечных инфекций.

До этого сообщалось, что в Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината был госпитализирован из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ). Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование по данному факту. По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие ели обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников, организатор питания — «СС Ресторанс энд кафе».

Ранее в России раскрыли причины всплеска кишечных инфекций.

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