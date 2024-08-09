В Туле МВД и Росгвардия пресекли работу мошеннического кол-центра

В Туле сотрудники МВД при содействии специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Буран» пресекли работу мошеннического кол-центра. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Согласно сообщению ведомства, были задержаны 11 подозреваемых в кибермошенничестве. Злоумышленники связывались с представителями крупных компаний и предлагали им различные услуги и товары. После того как потерпевшие перечисляли оплату, аферисты переставали выходить на связь.

В Росгвардии уточнили, что при обысках стражи правопорядка изъяли банковские и сим-карты, мобильные телефоны, компьютеры и документы. Возбуждено уголовное дело.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал, как распознать мошенников. По его словам, важно понимать, что злоумышленники давят на жертву через страх потерять что-либо или, напротив, шанс получить большую выгоду.

Он призвал не вестись на предложения о льготах и скидках от государственных органов, а также напомнил, что сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры.

Ранее эксперт объяснил, как действовать, столкнувшись с кибермошенниками.