Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туле МВД и Росгвардия пресекли работу мошеннического кол-центра

В Туле МВД и Росгвардия задержали 11 подозреваемых в кибермошенничестве

В Туле сотрудники МВД при содействии специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Буран» пресекли работу мошеннического кол-центра. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Согласно сообщению ведомства, были задержаны 11 подозреваемых в кибермошенничестве. Злоумышленники связывались с представителями крупных компаний и предлагали им различные услуги и товары. После того как потерпевшие перечисляли оплату, аферисты переставали выходить на связь.

В Росгвардии уточнили, что при обысках стражи правопорядка изъяли банковские и сим-карты, мобильные телефоны, компьютеры и документы. Возбуждено уголовное дело.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал, как распознать мошенников. По его словам, важно понимать, что злоумышленники давят на жертву через страх потерять что-либо или, напротив, шанс получить большую выгоду.

Он призвал не вестись на предложения о льготах и скидках от государственных органов, а также напомнил, что сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры.

Ранее эксперт объяснил, как действовать, столкнувшись с кибермошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами