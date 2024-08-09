Мужчина пытался украсть медные кабели, но попал в больницу и лишил город электричества

В Германии медный вор получил удар в 20 тыс. вольт и выжил. Об этом 9 августа сообщаетBild.

Неделю назад 43-летний мужчина пробрался в порт Мангейма и залез на высоковольтную установку. Чтобы добыть цветной металл, он повредил несколько кабельных соединений. Это привело к короткому замыканию. Злоумышленник получил сильный удар током, а в городе в этот момент отключилось электричество.

Электрики, пришедшие восстанавливать поломку, обнаружили пострадавшего в трансформаторной подстанции. После чего мужчина был доставлен в больницу с серьезными травмами и ожогами. Электричество вернулось в дома горожан почти два часа спустя. Полиция возбудила дело в отношении неудачливого вора.

Ранее в Кировской области девушка выжила после удара током в 27 тыс. вольт.