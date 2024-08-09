Россия обратилась к Нигеру за помощью из-за захвата террористами заложников

Россия попросила у Нигера помощи в связи с захватом в заложники двоих геологов — граждан России и Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее словам, 18 июля на юго-западе Нигера в районе населенного пункта Мбанга (регион Тиллабери) террористы «Группы поддержки ислама и мусульман» (ГПИМ), аффилированной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), напали на геологов, выполнявших работы по разведке полезных ископаемых, и их охрану. В результате были похищены четыре человека.

Дипломат напомнила, что 2 августа в социальных сетях было опубликовано видео с двумя заложниками.

«Один из них представился как Олег Грет, другой – как Юрий (по имеющимся сведениям, О. Грет является гражданином России, а Ю. Юров имеет украинское гражданство). По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании и «были задержаны» ГПИМ», — сказала Захарова.

Она обратила внимание, что геологи не сообщали о выдвижении террористами каких-либо требований.

Как заявила представитель МИД, Российская Федерация направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями. Посольство России в Бамако (Мали), представляющее интересы России в Нигере, находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Также Москва попросила о содействии руководство Мали, продолжила дипломат.

«Намерены продолжать усилия по освобождению заложников. Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы», — добавила Захарова.

Район Мбанга, расположенный в регионе Тиллабери недалеко от границ Буркина-Фасо и Мали, богат золотыми месторождениями. Он часто становится целью джихадистских группировок, таких как ГПИМ и «Исламское государство» (организация запрещена в России). В июне 2021 года в Мбанге были похищены два гражданина Китая, которые были освобождены лишь через девять месяцев. В феврале 2024 года в том же районе были освобождены трое итальянцев, похищенных группировкой ГПИМ в мае 2022 года.

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