В МВД рассказали о раскрытии криминального дуэта братьев-взломщиков

Правоохранительные органы раскрыли кражи крупных сумм денег из офисов четырех фирм в Брянской области, в совершении преступления подозреваются двое братьев из Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

По данным полиции, в нерабочее время они при помощи инструментов взламывали офисы, где похищали только наличные деньги. Общая сумма украденных ими средств превысила 10,5 млн рублей.

Отмечается, что летом они совершили разбойное нападение на фирму по производству стройматериалов, расположенную в Смоленске.

«Криминальный дуэт был задержан сотрудниками региональной полиции», — сказано в сообщении.

Во время допроса один из братьев признался, что каждое преступление приносило ему моральное удовольствие.

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