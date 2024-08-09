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Сбер представит технологичную лаунж-зону на пикнике «Афиши»

В Сбере рассказали об активностях банка на пикнике «Афиши»

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Пресс-служба пикника «Афиши»

На пикнике «Афиши», который впервые пройдет 10 и 11 августа в Санкт-Петербурге, Сбер представит свою технологичную и эмоциональную лаунж-зону, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в мультиформатном корнере Сбера гостей ждут зеркальные фотозоны, сухой бассейн, мобильный пункт выдачи карт с уникальным дизайном от нейросети Kandinsky и предсказание карьерного пути от искусственного интеллекта.

Кроме того, специально для детей будет установлена огромная раскраска и фотобудка с маскотами бренда, СберКотом и Кусей. У стойки SberDevices, компании-партнера Сбера, гостей ждет специальный стенд с технологией, которая сгенерирует уникальный музыкальный трек на основе движений.

Также на площадке разместят зону СберСпасибо, где гости смогут полежать на мягких пуфах или сменить активность и ловить бонусы Спасибо в аэротрубе, сразу обменивая их на уникальный мерч.

Отмечается, что владельцы подписки СберПрайм смогут пройти на фестиваль «Пикник» без ожидания в очереди.

Напомним, фа фестивале Пикник «Афиши» выступят Lab с Антоном Беляевым, Pharaoh, Дельфин, Найк Борзов, Антоха МС. Многие артисты представят эксклюзивные программы – «караоке» от Feduk, перформанс Хаски, переосмысление 20-летней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra. В лайнапе также премьеры альбомов и новых песен Boulevard Depo, Mirele, Eighteen, Tim Aminov, «Второй Ка» и многое другое.

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