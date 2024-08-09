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В Екатеринбурге неизвестные выбили зубы мужчине и женщине и ограбили их

В Екатеринбурге ищут грабителей, которые выбили пострадавшим зубы

В Пионерском районе Екатеринбурга двое хулиганов напали на пару с целью ограбления и выбили им зубы, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По данным источника, неизвестные сначала следили за парой и напали на нее, когда жертвы вышли на улицу из кафе «Блиц». Они отобрали у мужчины и женщины драгоценности, выбили им зубы и скрылись.

«Выбили мужчине четыре зуба, а женщине три. Сняли золото более чем на 100 тысяч рублей. Украли деньги, телефоны, даже ключи от квартиры забрали», — утверждает читательница канала.

Пострадавшие написали заявление в полицию. В пресс-группе городского УМВД опровергли появившуюся информацию о задержании подозреваемых. В настоящее время их продолжают разыскивать.

Ранее мужчина украл деньги ради наркотиков и оставил на месте преступления записку с извинениями.

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