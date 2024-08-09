В Курскую область направили дополнительную группировку спасателей МЧС России. Соответствующее решение принял глава министерства Александр Куренков, сообщает в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По ее информации, в регион направили дополнительную группировку сил и средств Тульского спасательного центра МЧС. В ее состав вошли 80 спасателей и 16 единиц техники. Также в группировку включили пиротехников, которые будут обследовать и разминировать территории.

«Сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения, а также любую другую необходимую помощь», — сказано в сообщении.

9 августа уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что воспитанников Льговского центра соцпомощи в Курской области эвакуируют из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 6 августа Курская область переживает последствия вторжения подразделений ВСУ. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях на границе.

Сейчас в регионе продолжаются боевые действия.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.