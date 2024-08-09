Россиянина покусали клопы на сеансе в ВИП-зале кинотеатра

В Санкт-Петербурге местный житель утверждает, что его покусали насекомые во время сеанса в кинотеатре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам мужчины, все произошло в кинотеатре «Мираж» в торговом центре «Европолис», куда петербуржец ходил вместе с женой на сеанс в ВИП-зал. Во время просмотра фильма, как пояснил собеседник СМИ, он почувствовал, как будто его ноги что-то покалывает. На следующий день его ступни покрылись волдырями от укусов.

Мужчина обратился к врачу. Анализы показали, что его атаковали клопы. Супруга петербуржца не пострадала. Как полагает потерпевший, насекомые не добрались до его жены, так как она была в закрытой одежде.

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