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Женщину обвинили в жестоком обращении с животным за расправу над пауком

В США женщина утопила принадлежавшего соседке паука в пиве и попала под суд

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Eataru Photographer/Shutterstock/FOTODOM

Во Флориде женщину обвинили в жестоком обращении с животным из-за расправы над пауком соседки. Об этом пишет Miami Herald.

В середине июля американка вернулась к себе домой и не нашла паука-скакунчика, которого считала своим домашним животным. На месте также не было его террариума, что вызвало у хозяйки паука подозрения. Затем ей пришло смс-сообщение от 43-летней соседки по дому. Та писала, что утопила ее любимца в имбирном эле.

Владелица скакунчика оценила ущерб в $70 и обратилась в полицию. Через две недели правоохранители предъявили обвинения сожительнице пострадавшей. Ее заподозрили в жестоком обращении и мелкой краже, так как она выбросила вольер утопленного ею паука.

Известно, что пауки-скакунчики вырастают не более чем на 2 см, но имеют замечательное зрение и развитый мозг. Среди любителей пауков они считаются отличными домашними питомцами.

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