«Чтоб неповадно было кому-то еще»: в Госдуме ждут наказания для Лебедева после интервью Дудю

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что Артемий Лебедев нарушил «нравственные и человеческие законы» во время интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), говоря о «Матерях Беслана». Общественницы ждут наказания для дизайнера — чтобы «другим неповадно было».

«Ко мне обратилась общественная организация «Матери Беслана», возмущенная, оскорбленная. Эта тема до сих пор присутствует едва ли не в каждой семье не только Беслана, но и всей Осетии. Я была на кладбище «Город ангелов», поэтому не понимаю, как можно было говорить о том, что эта тема ушла. Эта тема никогда не уйдет до тех пор, пока мы живы, пока будем помнить об этих детях. С одной стороны, это оскорбительно, а с другой, мне представляется, что сам характер и тон этого интервью тоже свидетельствует о крайнем цинизме. Понятно, что он не нарушил никакой юридический закон, но есть законы нравственные и человеческие. Мне кажется, что он переступил все нормы человеческого сострадания, понимания того, что боль у людей со временем не проходит и никогда не пройдет, особенно материнские чувства к детям, которых они потеряли. Мне кажется, что это еще более цинично звучит особенно сейчас, когда тяжелая ситуация, мы и жизни наших детей снова под угрозой. Я думаю, что как минимум административный штраф. Думаю, было бы правильно, если бы он принес извинения», — сказала она.

При этом Останина усомнилась, что члены организации «Матери Беслана» смогут принять извинения дизайнера.

«Я разговаривала с представительницей этой общественной организации. Они считают, что слишком легко это обходится сегодня нашей тусне: и оскорбить, и извиниться — одно и то же. Как, простите, куда-то по ветру сходить. Конечно, ждут женщины другого. Они ждут, чтобы дальше неповадно было кому-то еще. Чтобы впредь задумывались над тем, что сказать и как это отзовется. Как слово наше отзовется, мне кажется, что люди давным-давно забыли об этом. Они думают, что им все позволено и дозволено», — пояснила она.

До этого RTVI сообщил, что депутаты комитета Госдумы по защите семьи возмутились высказываниями Лебедева в интервью Юрию Дудю и попросили Генпрокуратуру проверить его слова. Во время беседы с журналистом Лебедев заявил, что «Матери Беслана» и «Голос Беслана» «спекулируют на трагедии», «раздувают уже давно неактуальную тему» и получают «политические пироги».

В ходе интервью Лебедев также обвинил в «инфотерроризме» главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Позже он извинился, но Мизулина решила идти в суд.

Ранее Лебедев заявил, что слово патриарха Кирилла для него ничего не значит.