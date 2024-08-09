Врачи уточнили состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ

Доставленная в Москву из Курской области девочка, пострадавшая во время одного из обстрелов, сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев, передает агентство «Москва».

«Имеются осколочные ранения органов грудной клетки и живота. Состояние стабильно тяжелое, пока она находится на ИВЛ», — сказал специалист.

По слова главы НИИ, в течение 9 августа планируется перевести девочку с аппарата на самостоятельное дыхание.

Брянцев добавил, что вместе с девочкой в больницу поступил мальчик семи лет. По словам врача, у ребенка диагностировали проникающее ранение головы — в его череп попал осколок.

Сейчас он находится в общем нейрохирургическом отделении. Врачи планируют провести операцию, уточнил Брянцев. Директор НИИ отметил, что после окончания лечения обоим детям предстоит длительная реабилитация.

6 августа украинские войска прорвались через границу и зашли на территорию Курской области. Бои продолжаются до сих пор. Накануне в Минобороны сообщили, что столкновения происходят на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

9 августа Социальный фонд РФ создал рабочую группу по оперативному оказанию мер поддержки гражданам, пострадавшим при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Ранее Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области.