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В Курской области эвакуируют детей из реабилитационного центра

Детей из реабилитационного центра в Курской области эвакуируют из-за обстрелов

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Freepik

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила ТАСС, что воспитанников Льговского центра соцпомощи в Курской области эвакуируют из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Реабилитационный центр во Льгове сейчас выезжает, там всегда от 15 до 25 детей», — сказала Листопадова.

Омбудсмен добавила, что воспитанников Беловского детского дома, где находятся тяжелобольные и лежачие дети, перевезли в Воронеж.

С 6 августа Курская область переживает последствия вторжения украинских подразделений. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях на границе.

Сейчас в регионе продолжаются боевые действия. По информации Минздрава, в больницах находятся 34 пострадавших, включая пятерых детей. Среди пострадавших — корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Девять раненых, включая Поддубного, перевели на лечение в Москву.

Ранее глава Льговского района Курской области оценил ситуацию в регионе.

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