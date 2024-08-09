Специалистам в сфере ИИ помогут попасть на стажировку в российские компании

Молодежное сообщество «Вызов» и Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ запустили совместную программу по привлечению молодых специалистов на программы стажировок в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба сообщества.

Благодаря сотрудничеству молодые специалисты смогут попасть на стажировки в ведущие российские компании и научно-образовательные организации.

Как рассказал руководитель группы координации и мониторинга реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» Юрий Сапожников, в настоящее время в России наблюдается кадровый дефицит в сфере ИИ.

«Поэтому так важно подготовить грамотных экспертов данной области. И мы совместно с сообществом помогаем молодым талантам заявить о себе, предоставляя стажировки в рамках нашей программы», — сказал он.

Во время стажировки участники смогут пройти адаптационные встречи с наставниками.

Молодым специалистам доступны разные специальности: от аналитика данных или архитектора в области искусственного интеллекта до руководителя проектов в профильной сфере.

Стажировки проходят в компаниях из разных регионов России, предусмотрены онлайн и офлайн форматы, тренинги от экспертов отрасли и онлайн-курсы, профессиональная команда наставников, заинтересованных в повышении квалификации стажеров.