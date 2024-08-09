Сотрудников администрации в Иркутской области обвинили в превышении полномочий

В Иркутской области сотрудников администрации Тайшетского района обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Сотрудников администрации Тайшетского района обвиняют в превышении должностных полномочий. Они сорвали сроки открытия школы после ремонта», — говорится в сообщении.

По данным Babr Mash, сотрудники администрации за 10 миллионов рублей наняли подрядчиков для проведения капитального ремонта в общеобразовательной школе №14.

Однако работы не были закончены в срок, в результате чего был нанесен ущерб местному бюджету. Кроме того, образовательное учреждение не смогли открыть вовремя.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Другая история произошла в июле. Тверской районный суд Москвы заключил под стражу заместителя гендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Мстислава Дымнича по делу о получении особо крупной взятки.

Сообщалось, что он вместе с подельниками хотел за свое покровительство получить взятку от организации, занимающейся капремонтом многоэтажек на территории Московской области.

Ранее ФАС раскрыла картель в сфере капитального ремонта.