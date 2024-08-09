В Британии более 150 человек обвиняются в организации беспорядков

В Великобритании почти 160 человек обвиняются в связи с беспорядками, которые произошли в стране после нападения на детей в английском Саутпорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.

«Наши команды продолжают работать круглосуточно вместе с полицией, чтобы выдвигать обвинения как можно скорее и обеспечить торжество правосудия. На сегодняшний день мы предъявили обвинения 159 людям», – говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в Британии, полиция задержала около 380 человек.

В конце июля в Саутпорте подросток напал с ножом на детей во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. После нападения распространилась информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в нескольких городах Британии. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 стражей порядка пострадали при беспорядках.

Ранее посольство РФ призвало избегать граждан России массовых скоплений людей в Британии.