Экс-главу Астрахани арестовали по делу о покушении на мошенничество

Экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов арестован решением суда по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Кировский районный суд Астрахани принял решение отправить под стражу бывшего градоначальника на полтора месяца, до шестого октября.

8 августа сообщалось, что бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов и ряд городских чиновников задержаны правоохранительными органами в Астрахани по подозрению в коррупционных делах.

В числе задержанных назывались бывший заместитель главы города Иван Сапрыкин и директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров. Их подозревают в участии в схеме по оказанию общего покровительства за определенную сумму денег при выполнении муниципального заказа в сфере дорожного хозяйства.

Олегу Полумордвинову 60 лет. Он занимал должность главы Астрахани в период с 29 апреля 2022 года по 14 июня 2024 года, когда депутаты городской думы приняли его отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Астрахани назначен его первый заместитель Назар Кучерук.

Ранее сообщалось, что основные фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину.