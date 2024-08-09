Обвиняемому в крупной взятке генералу Шамарину продлили арест

Второй Западный окружной военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взятки в размере 36 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать решение первой инстанции законным и обоснованным и оставить жалобу защиты Шамарина без удовлетворения», — огласил судья решение.

До этого на заседании Шамарин частично признал вину. Ему вменяют получение взяток на 36 млн рублей, военный же признался в получении 19 млн рублей. По словам его адвоката Игоря Дюкина, генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.

По данным следствия, с апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получал деньги за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

9 августа Московский городской суд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина. Он дал показания по делу Шамарина, которые легли в основу уголовного дела.

Позже СМИ сообщили, что двое фигурантов уголовного дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной. Сейчас они сотрудничают со следствием.

Ранее спустя девять лет розыска осудили фигурантку дела о хищениях средств Минобороны России.