Под Сургутом ищут семерых человек, которые ушли на лодке и не выходят на связь

В Сургутском районе спасатели ищут семерых человек из числа коренных народов ханты, которые ушли на лодке и не выходят на связь. Об этом сообщает местное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По его данным, накануне около 10 часов утра семь человек, среди которых трое детей, вышли на моторной лодке по реке Малый Юган от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы. До места они не добрались и не выходят на связь.

Уточняется, что в пятницу, 9 августа, в 10:40 (8:40 по московскому времени) на реке была обнаружена женщина без признаков жизни. В поисках участвуют спасатели и местное население.

До этого в Тюменской области школьник вышел на плоту по Красногорской старице и не смог вернуться на берег, ему потребовалась помощь спасателей. Также сообщалось, что в Алуште помощь спасателей потребовалась семье с ребенком, которых едва не унесло в открытое море во время прогулки на сапах.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки.