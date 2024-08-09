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В отношении экс-главы Астрахани Полумордвинова возбудили уголовное дело

ТАСС: экс-глава Астрахани Полумордвинов стал фигурантом дела о мошенничестве

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего в зале суда.

«Следственным отделом УФСБ (Управления Федеральной службы безопасности. — «Газета.Ru») России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение мошенничества в отношении лица, получившего денежные средства в рамках муниципального контракта», — объявил судья Денис Яковлев.

Он добавил, что причиненный Полумордвиновым ущерб оценивается в 27,5 млн рублей.

По словам Яковлева, дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России. При этом бывший глава Астрахани свою вину не признал, подчеркнул судья.

14 июня 2024 года Полумордвинов заявил, что решил досрочно уйти в отставку. Он поблагодарил местных жителей за поддержку его начинаний, назвав свое решение «важным и непростым».

8 августа в пресс-службе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина сообщили о задержании экс-главы административного центра региона и еще нескольких чиновников. В заявлении уточнялось, что их подозревают в преступлениях коррупционной направленности.

Ранее одного из создателей рунета Алексея Солдатова лишили свободы за злоупотребление полномочиями.

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