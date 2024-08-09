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Московский хостел проверяют после сообщения о приставаниях

РИА: силовики проверяют хостел в Москве из-за сообщения о приставаниях

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В московский хостел «Три звезды» на юго-западе Москвы пришли с проверкой правоохранители из-за сообщения о приставаниях пьяного постояльца к девушке на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника соседнего магазина.

«Какой-то пьяный стоял на улице вчера и к какой-то девушке вроде пристал, мешал. Из-за этого жаловались», – сказал очевидец.

В сообщении агентства говорится, что в результате визита силовиков были задержаны около 400 иностранцев.

При этом отмечается, что гостиница по-прежнему работает, предоставляя возможность снять место за 300-350 рублей в день на срок от 10 суток.

9 августа стало известно, что в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды» на улице Новаторов в Москве.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый миграционный режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в стране или нарушают законодательство.

Ранее переживший нападение мигрантов депутат анонсировал новые меры по пресечению преступлений среди иностранцев.

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