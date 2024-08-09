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Московские единороссы отправили первую гуманитарную помощь пострадавшим в Курской области

ЕР направила из Москвы более 5 тонн гуманитарного груза жителям Курской области

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Единая Россия

Региональное отделение «Единой России» Москвы и жители столицы буквально за сутки собрали более пяти тонн гуманитарного груза для жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что в регион отправлены первые семь разнотоннажных машин с собранной помощью. Как уточнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в машинах находится питьевая вода, генераторы, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое.

«Москвичи откликнулись своим сердцем, своим чувством к той трагедии, которая произошла на границе с Курской областью. Москва помогала, помогает и будет помогать. Вчера Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московская система здравоохранения готова принять пострадавших», — сказал Шапошников.

По его словам, московские врачи уже выехали в Курскую область для помощи своим коллегам.

В свою очередь, руководитель исполкома столичного реготделения партии Максим Руднев подчеркнул, что партийное отделение Москвы не может оставаться в стороне, когда в беде находятся мирные граждане.

«Как только мы узнали о трагедии, сразу организовали гуманитарный сбор и особо активно откликнулось «Женское движение Единой России» Москвы. Активисты сразу же собрали и передали продукты питания, вещи для мам и детей, средства личной гигиены, игрушки», — рассказал он.

По его словам, от москвичей до сих пор приходит гуманитарная помощь, которая будет отправлена уже следующим грузом.

Как рассказал инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия в Южном округе «АИР Магистраль» Алексей Кучмин, первые машины с гуманитарным грузом были сформированы очень оперативно.

«Партия не будет останавливаться, помощь курянам будет собираться и направляться по мере запросов и необходимости. И Москва, и единороссы будут в этом участвовать, потому что нельзя своих родных и близких в трудную ситуацию оставлять наедине с бедой», — добавил он.

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