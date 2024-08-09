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Младенец из Ленобласти получил химические ожоги из-за невнимательности матери

78.ru: в Ленобласти младенец по невнимательности матери получил химические ожоги

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Shutterstock

В Ленобласти младенца доставили в больницу в состоянии средней тяжести из-за невнимательности матери. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 8 августа в поселке Новоселье Ломоносовского района. Женщина перепутала флаконы с витамином D и фукорцином и случайно пролила на лицо двухмесячного сына лекарственный препарат.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него химические ожоги глаза и ротовой полости. Ему оказали необходимую помощь и отправили лечиться амбулаторно, сейчас он вместе с матерью находится дома.

До этого в Петербурге младенец из Киргизии вылил на себя кипяток и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали ожог 12% тела.

Ранее в Новосибирске мужчина ударил младенца сожительницы головой о пол, чтобы успокоить.

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