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Уголовное дело возбуждено после неудачной посадки вертолета на лесную поляну

СК РФ: по факту неудачной посадки Ми-8Т в Якутии возбуждено уголовное дело

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Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Якутии после неудачной посадки вертолета Ми-8Т, в ходе которой воздушное судно получило серьезные повреждения, возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Происшествие случилось днем 8 августа в Сунтарском районе Якутии. После посадки на лесную поляну вертолета Ми-8Т в грунт провалилась левая основная опора шасси. Произошел внезапный крен судна, в результате чего были повреждены несущие винты и полностью разрушена хвостовая балка.

На борту в этот момент находились восемь пассажиров и три члена экипажа. Все они не пострадали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

8 августа сообщалось, что у кратера вулкана Малый Семячик на Камчатке был обнаружен лежащий вертолет Robinson. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Пилот найден целым и невредимым. По его словам, в воздушном судне он был один.

Ранее оленевода нашли живым через две недели исчезновения в дикой местности.

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