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Рынок в Нижневартовске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ura.ru: в Нижневартовске из-за сообщения о минировании эвакуировали рынок

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Нижневартовске людей вывели с рынка из-за сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Ura.ru.

По информации агентства, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании рынка. После этого людей с территории эвакуировали. Предварительно, информация об угрозе оказалась ложной.

Источник агентства сообщил, что в Нижневартовске прошла целая серия ложных минирований. Ситуация коснулась не только рынка, но и торговых центров, детских садов и других образовательных учреждений. Всего сотрудники правоохранительных органов проверили десять объектов.

До этого петербургского подростка осудили на 5 лет за «почтовый терроризм». В 2022 году с мая по июнь несовершеннолетний из Парголово умышленно рассылал сообщения о якобы готовящихся актах терроризма из хулиганских побуждений.

Ранее в Красноярске подросток заказал «минирование» школы, чтобы не идти на контрольную.

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