В тюменских реках обнаружили экстремальное содержание азота и марганца

В восьми тюменских реках экологи обнаружили высокое содержание марганца и азота. Такие данные следуют из отчета специалистов за первые шесть месяцев текущего года, с которыми ознакомился портал 72.RU.

По данным специалистов, загрязнения марганцем выявили в Туре в районе Салаирки и Тюмени, а также в реке Ук в районе Заводоуковска, Иска в районе Велижан. Кроме того, высокое содержание элемента было обнаружено в Тоболе и Пышме вблизи сел Иевлево и Богандинка.

По данным экологического мониторинга, высокое содержание азота нитритного было обнаружено также в Туре. Всего было восемь случаев превышения нормы. Фиксировали специалисты и экстремально высокие загрязнения.

До этого ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Института экологии горных территорий имени А.К. Темботова Российской академии наук провели исследование двух ледников, которые находятся на горе Эльбрус. Результаты их исследований показали, что ледник Гарабаши оказался сильно загрязнен цинком и медью.

Ранее сообщалось о состоянии Северо-Крымского канала после аварии на Чернобыльской АЭС.