Эксперты прокомментировали закон об ограничении количества SIM-карт

Закон об ограничении количества SIM-карт для физлиц и деанонимизации массовой информации в сети, подписанный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение безопасности россиян и России в целом, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, необходимо принимать любые возможные меры для борьбы с распространением серых SIM-карт и анонимными преступниками в интернете.

«Важный шаг в этом направлении уже сделан», — отметил он.

Также закон поддержал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он отметил, что закон защитит россиян от преступных действий злоумышленников.

«Закон защитит от киберпреступников, телефонных мошенников, террористов, спецслужб наших врагов. То есть всех тех, кто использует серые SIM-карты, чтобы анонимно наносить вред россиянам», — сказал Малькевич.

С Малькевичем согласился и российский общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«Этот закон необходим, поскольку направлен на реализацию одной из приоритетных целей нашего государства – защиту граждан в интернете», — сказал Шлыков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении количества SIM-карт для физлиц и деанонимизации массовой информации в сети.

Согласно закону, договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. Кроме того, вводятся ограничения на максимальное количество мобильных номеров для одного абонента. На иностранного гражданина может быть оформлено не более 10 SIM-карт, на гражданина РФ - не более 20 SIM-карт.