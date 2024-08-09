«Продают дыни и крутят кино»: очевидец рассказал о ситуации в Курске

Несмотря на масштабную атаку украинских диверсантов, жизнь в Курске идет своим чередом – на улицах торгуют арбузами и дынями, в кинотеатрах демонстрируют фильмы, магазины работают штатно. Об этом рассказал находящийся в городе специальный корреспондент Tsargrad.tv Владислав Носков.

«Суетятся в городе сейчас, пожалуй, только волонтеры. Местные жители спокойны. В беседах они отмечают, что по телевизору говорят об отбитых атаках противника. А это значит, что волноваться не о чем», — рассказал очевидец.

Носков также заявил, что в городе нет бомбоубежищ, а жители не делают продуктовых запасов и не укрепляют транспортные остановки, руководству города также вопросы никто не задает.

Спецкор также рассказал, что каждый второй житель Курска заявляет о желании переехать в Москву, при этом не связывая его с атакой ВСУ.

Напомним, в правительстве РФ сообщили, что режим ЧС, который был введен в Курской области, означает, что устранение последствий в основном будет финансироваться из федерального бюджета. Также уточняется, что МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям региона – уже доставлено 10 тонн питьевой воды, 10 электростанций.

В Госдуме ранее назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.