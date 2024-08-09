На Украине обезвредили группу, с помощью дрона переправлявшую наркотики в Белоруссию

На Украине обезврежена преступная группа, с помощью дронов доставлявшая в Белоруссию наркотики в крупных масштабах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает офис генпрокурора Украины.

В публикации говорится, что преступным «бизнесом» занимались жители Ковельского района Волынской области. При попытке перемещения через границу с Белоруссией 22 килограммов смолы каннабиса (гашиша) они были задержаны военнослужащими местного погранотряда. Стоимость партии наркотиков оценена в 13 млн гривен ($316 тысяч). Изъятый объем относится к «особо крупным».

Четверо подозреваемых арестованы и взяты под стражу, им предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.

7 июля в Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон с 22 килограммами наркотиков на даче в Пушкинском городском округе. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится на территории России без регистрации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее на Украине раскрыли очередную схему побега от мобилизации.