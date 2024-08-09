Психологи объяснили, как пережить и забыть неудачные отношения

При попытке пережить неудачные романтические отношения важно не относиться ко всем людям одинаково и не судить о них по своему бывшему партнеру, считает психолог Дарья Дугенцова. Если же забыть старый роман не получается, а новые отношения не складываются, нужна помощь специалиста, отметила она в беседе с Общественной Службой новостей.

«Если вдруг человеку сложно вступать в отношения после таких ситуаций, здесь нужно работать с самооценкой, с пониманием себя», — пояснила Дугенцова.

Она подчеркнула, что счастливые пары всегда работают над отношениями и стараются научиться реально впускать человека в свою жизнь. Чтобы не расставаться со своим партнером, по мнению психолога, важно также работать над собой, постоянно стараясь саморазвиваться.

Если речь идет о попытке пережить созависимые отношения с абьюзером, нужно обязательно прорабатывать это, так как есть угроза бессознательно вновь найти такого же человека.

«Мы действительно можем решить, что нам это не нужно. На самом деле психика думает иначе и находит не того, кого мы сознательно хотим. Если мы были жертвой в предыдущих отношениях, то нужно обращать на это внимание, чтобы в следующих этого избежать», — подчеркнула психолог.

Она также призвала не искать партнера и не вступать в отношения, пока не будет очевидно, что это необходимо. По мнению Дугенцовой, нельзя стараться пережить расставание за счет нового романа — лучше дождаться, когда в этом появится потребность.

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