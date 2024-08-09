В Курскую область доставили 10 дополнительных электростанций

МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня автоколоннами чрезвычайного ведомства уже доставлено: 10 тонн питьевой воды; 10 электростанций», — проинформировали в ведомстве.

На территории региона развернули 25 пунктов временного размещения для жителей приграничных районов.

До этого глава Курчатова Курской области Игорь Корпунков назвал напряженной обстановку в населенном пункте.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли государственную границу и прорвались в Курскую область. В частности, атакам подверглись позиции российских войск в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Кроме того, в течение всего дня украинские солдаты обстреливали ряд других городов и сел.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявлял, что военнослужащие страны остановили продвижение ВСУ вглубь региона. Как он отметил, в нападении на Курскую область приняли участие 1000 человек. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник заявил, что украинским формированиям помогали наемники из Канады и Грузии.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются до сих пор. Сейчас в российском субъекте действует режим ЧС, а жителей ряда населенных пунктов эвакуируют в безопасные места.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.