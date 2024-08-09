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Врачи назвали продукты, которые нужно есть в августе для здоровья

Диетолог Журавлева: в августе нужно налегать на помидоры, кабачки и кукурузу

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Freepik.com

В августе необходимо включить в свой рацион сезонные продукты, которые помогут обеспечить крепкое здоровье на весь год. Полезно налегать на помидоры, кабачки, кукурузу, рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам Журавлевой, важно, чтобы овощи и фрукты были выращены на местных огородах, а не завезены издалека. Кабачки она назвала «уникальным кладезем всего самого полезного». Они отличаются низкой калорийностью и богаты клетчаткой.

Что касается кукурузы, то она полезна за счет высокого содержания витаминов и микроэлементов, а также помогает улучшить желчеотток и работу печени.

«Налегайте на садовые плоды – яблоки, груши, сливы, в которых фосфор и немало витаминов, и персики, если они есть в вашем регионе, — посоветовала диетолог. — Во всех этих фруктах немало клетчатки и они спеют очень быстро».

Также специалист порекомендовала регулярно употреблять репу, редьку и дайкон, подчеркнув, что эти овощи особенно хорошо работают как профилактика развития онкозаболеваний.

Важно включить в рацион лук, морковь, чеснок, свеклу и бобовые, добавила Журавлева. Так, морковь, по ее словам, лучше съедать в первой половине дня – в этом случае она будет работать как витаминный и каротиновый заряд для организма.

Ранее россиянам рассказали про полезные продукты, которые ошибочно считаются вредными.

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