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На Украине раскрыли очередную схему побега от мобилизации

ГБР Украины раскрыло схему побега военнообязанных мужчин в Румынию

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Shutterstock/Mehaniq

Правоохранительные органы Украины раскрыли очередную группу, помогавшую военнообязанным гражданам скрыться от мобилизации в Румынии. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

По данным ГБР, группа «работала» в Ивано-Франковской области. Ее организовал местный сотрудник правоохранительных органов, привлекший в свой «бизнес» двоих гражданских. Стоимость тайного перехода в Румынию оценивалась в $10 тысяч с человека.

После получения денег сообщники главного фигуранта подвозили «клиентов» к границе и показывали, как можно перейти в Румынию. Достоверно известно о троих сбежавших таким образом мужчинах (об их дальнейшей судьбе не сообщается).

Все трое подозреваемых задержаны и отправлены под стражу. При обыске у них изъяли деньги, оружие, боеприпасы и два автомобиля, на которых они перевозили уклонистов.

Случаи уклонения от мобилизации стали на Украине массовыми.

Например, 6 августа 16 мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины, пытались покинуть страну под видом мяса крупного рогатого скота в рефрижераторе.

7 августа под Одессой обнаружили грузовик с 42 уклонистами.

В тот же день стало известно, что водитель «КамАЗа» взял с 48 соотечественников деньги, пообещав переправить их за границу, но вместо этого «сдал» их всех Службе безопасности Украины.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.

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