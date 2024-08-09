Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Надежда есть»: москвичам рассказали, вернутся ли в столицу солнечные дни

Синоптик Шувалов: солнечная погода ожидается в Москве 10 августа

close
100%
Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Надежда на то, что в Москву и Московскую область после недели дождливой погоды вернется солнце, есть. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в субботу, 10 августа, в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода без осадков.

«С вероятностью 80-90% дождя не будет. Температура поднимется до +25°C. Но уже к вечеру начнет приближаться облачность скандинавского циклона, и в ночь на воскресенье пойдет дождь. Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье — это небо и земля. Суббота — тепло и солнечно, а в воскресенье — дождь и температура +18-20°C», — сообщил Шувалов.

Синоптик уточнил, что в начале следующей недели также ожидается прохладная погода — температура воздуха в первые три дня будет достигать +17-20°C. Он добавил, что следующего солнечного дня после предстоящей субботы придется ждать еще неделю.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что первые заморозки в Москве, как правило, происходят в начале сентября. Однако она уточнила, что точный прогноз об обстановке на следующий месяц синоптики сделают только в конце августа.

Ранее синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами