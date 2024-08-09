«Надежда есть»: москвичам рассказали, вернутся ли в столицу солнечные дни

Надежда на то, что в Москву и Московскую область после недели дождливой погоды вернется солнце, есть. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в субботу, 10 августа, в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода без осадков.

«С вероятностью 80-90% дождя не будет. Температура поднимется до +25°C. Но уже к вечеру начнет приближаться облачность скандинавского циклона, и в ночь на воскресенье пойдет дождь. Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье — это небо и земля. Суббота — тепло и солнечно, а в воскресенье — дождь и температура +18-20°C», — сообщил Шувалов.

Синоптик уточнил, что в начале следующей недели также ожидается прохладная погода — температура воздуха в первые три дня будет достигать +17-20°C. Он добавил, что следующего солнечного дня после предстоящей субботы придется ждать еще неделю.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что первые заморозки в Москве, как правило, происходят в начале сентября. Однако она уточнила, что точный прогноз об обстановке на следующий месяц синоптики сделают только в конце августа.

Ранее синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета».