СберУниверситет поможет талантливым управленцам получить дополнительное образование

СберУниверситет объявил о старте конкурса грантов с суммарным фондом 12,4 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. Гранты покрывают полную стоимость обучения на одной из образовательных программ.

Отмечается, что в этом году в конкурс добавилось 3 гранта на программу Digital Finance for Executives. Отмечается, что эта программа поможет финансовым директорам найти, оценить и реализовать решения для новых вызовов технологического развития компаний.

Кроме того, СберУниверситет предлагает 3 гранта на программу Digital Strategy, которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке. Также в конкурсе участвуют 4 гранта на программу Мини-МВА, направленную развитие менеджерских и лидерских навыков, получение новых инструментов и знаний для увеличения эффективности команды.

Напомним, это уже второй конкурс грантов СберУниверситета для талантливых менеджеров и управленцев. Так, в прошлом году для участия в конкурсе было подано 1420 заявок из 71 региона России. Общий конкурс на программы грантов составил 177 человек на место.

Отбор будущих обладателей грантов будет проходить в шесть этапов, включающих: подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией. Прием заявок продлится до 23 сентября.