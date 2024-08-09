Мальчик вылетел со сломавшихся качелей в Набережных Челнах и получил травмы

В Набережных Челнах ребенок получил травмы, вылетев со сломавшихся качелей и упав на землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны онлайн».

По информации Telegram-канала, мальчик сильно раскачался на качелях, те не выдержали и сломались. На кадрах с места происшествия видно, что ребенок качался, стоя на качелях, а затем упал на землю, когда конструкция разрушилась.

Сообщается, что в результате произошедшего несовершеннолетний получил травмы. Информации об их тяжести и специфике не поступало.

По данным Telegram-канала, в городской мэрии пострадавшему мальчику пожелали скорейшего выздоровления. При этом власти отметили, что качели не предназначены для такого вида отдыха.

До этого в Надыме девочка упала с турника в детском саду и лишилась части почки. Как было установлено в ходе расследования, воспитатель отвлеклась и не заметила падения ребенка.

Ранее в ХМАО младенец получил травму головы, попав под качели.