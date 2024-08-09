Фигуранты дела Шамарина начали сотрудничать со следствием

Двое фигурантов уголовного дела экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-майора Вадима Шамарина признали вину и написали явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Речь идет о гендиректоре ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексее Высокове и главном бухгалтере компании Елене Гришиной», — сказал источник.

Он добавил, что фигуранты дела генерала уже начали сотрудничать со следствием.

9 августа Шамарин частично признал вину. Ему вменяют получение взяток на 36 миллионов рублей. По данным следствия, генерал получал деньги с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

В этот же день Мосгорсуд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина, который дал показания по делу Шамарина. По информации СМИ, его сведения легли в основу уголовного дела.

Ранее суд арестовал машину генерала Шамарина.