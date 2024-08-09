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Стало известно, имеют ли производители право разливать магазинную воду из водопровода

Специалист Ольхов: магазинную воду могут разливать из водопровода

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России не запрещено использовать водопроводную воду в качестве источника для бутилированной воды, которую продают в магазинах. Об этом Pravda.Ru рассказал директор по развитию бизнеса ООО «Стэлмас-Д», эксперт по минеральным водам Михаил Ольхов.

По его словам, покупателям стоит внимательно читать этикетку на питьевой воде перед покупкой, потому что там должны указывать источник, откуда берется вода.

«В случае, если используется водопроводная вода для бутилированной воды, всегда указано, что вода получена из источника прямого водоснабжения — именно есть такое понятие. Ну а мы должны с вами как обыватели и как специалисты тоже понимать, что источник прямого водоснабжения — это водопровод», — объяснил Ольхов.

При этом самостоятельно определить источник воды, которую налили в бутылку, вряд ли получится, заключил специалист.

Ученые из Университета Гачон в Южной Корее до этого обнаружили, что употребление воды из пластиковых бутылок может привести к повышению кровяного давления. Тем не менее специалисты призывают к осмотрительности при интерпретации результатов. Они отмечают, что повышение давления было незначительным и находилось в пределах нормы.

Ранее ученые создали новый способ выявлять токсичные «вечные химикаты».

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