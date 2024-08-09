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Стали известны подробности о ходе лечения военкора Поддубного

Baza: военкора Евгения Поддубного перевели из шокового зала в реанимацию

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Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/РИА Новости

Военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранения в результате атаки украинского дрона на Курскую область, перевели из шокового зала в реанимацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Журналист проходит лечение в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. В материале подчеркивается, что Поддубный находится в сознании и общается с врачами. По словам неназванного источника, у военного корреспондента «отменный аппетит».

«Из шокового зала Поддубный переведен в реанимацию ожогового отделения. Он лежит в общей палате. <...> Серьезные операции военному корреспонденту не требуются», — говорится в публикации.

Отмечается, что журналист идет на поправку и способен дышать самостоятельно.

Поддубный получил ранения во время работы на территории Курской области. Военный корреспондент освещал бои в Суджанском районе и его окрестностях.

7 августа машину, в которой находился журналист, атаковал беспилотник. В первые минуты после ЧП в сети начала появляться информация о том, что Поддубного спасти не удалось. Но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эти сведения. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После атаки военного корреспондента в тяжелом состоянии отвезли в больницу в Курске. 8 августа его доставили в российскую столицу.

Ранее Союз журналистов РФ призвал наградить Поддубного.

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