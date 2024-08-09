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Возле кафе в центре Москвы обнаружили львенка

В центре Москвы возле кафе нашли 1,5-месячного львенка

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Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Москвич обнаружил львенка возле кафе в центре столицы. Об этом сообщает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

По информации департамента, неравнодушный горожанин заметил львенка возле заведения общественного питания на одной из центральных улиц столицы и вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что документы, подтверждающие владение хищником, у хозяина животного отсутствуют.

Полицейские изъяли львенка у хозяина и передали его в Центр реабилитации диких животных. Оказалось, что хищнику всего 1,5 месяца. Его поместили в карантинный блок, где специалисты обеспечивают ему необходимое питание и уход.

В департаменте напомнили, что львы являются опасными хищниками и находятся в списке запрещенных к содержанию животных. Они также охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее львенка, пострадавшего от агрессии собственной матери, спасли дагестанские ветеринары.

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