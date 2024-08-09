Экс-главе военной разведки Украины предъявили обвинение в России

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014–2015 годах. Об этом пишет Telegram-канал «Следком».

«Председатель СК России (Александр Бастрыкин. — «Газета.Ru») провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины», — говорится в сообщении.

В ходе заседания на основании собранных доказательств были заочно предъявлены обвинения бывшему начальнику главного управления разведки минобороны Украины Юрию Павлову. Кроме того, обвинение предъявили также экс-первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины Александру Кривенко. Оба занимали свои должности в 2014–2015 годах.

По данным СК РФ, в результате их преступных действий, которые были связаны с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, пострадали 132 человека. Также было разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Ведомство приняло меры к их розыску и аресту.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта Вооруженных сил республики Игоря Довганя.

Ранее генералу ВСУ в отставке предъявили обвинения в России.