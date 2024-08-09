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В АТОР назвали россиянам способы вернуться из Анапы

АТОР: застрявшие в Анапе туристы смогут добраться до Сочи или Ставрополя на авто

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Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Застрявшие в Анапе из-за высоких цен на билеты россияне могут выехать из города на автобусе. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты порекомендовали туристам не тратить время на поиски железнодорожных билетов с пересадками и найти рейсовые автобусы до Москвы. По их мнению, это наиболее доступный вариант. Стоимость билета составляет от 4 до 8 тысяч рублей.

Российские туристы застряли в Анапе из-за дорогих обратных билетов. В августе есть только стыковочные маршруты, а стоимость билетов превышает 70 тысяч рублей с человека. После этого транспортная прокуратура организовала проверку.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) также объяснил туристам из Анапы, как выбраться из курорта без обратного билета. Он посоветовал добраться до аэропорта Минвод, а затем на поезде, встав в лист ожидания РЖД.

Ранее турэксперт объяснил планы турецких отелей отменить систему «все включено».

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