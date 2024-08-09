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В петербургской квартире нашли схрон с оружием и украинской формой

78.ru: в Петербурге силовики обнаружили схрон с оружием и украинской формой

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Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и украинской формой в ходе обысков в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным СМИ, обыски проходили в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. Оперативники проводили работы в квартире, расположенной на Кадетской линии Васильевского острова.

Во время осмотра схрона силовики обнаружили шесть гранат, хранившихся в разобранном виде, и 14 автоматов. На текущий момент детали произошедшего уточняются.

До этого тайники с гранатами и несколькими тысячами патронов нашли в Запорожской и Херсонской областях. В Росгвардии заявляли, что эти боеприпасы могли быть использованы для терактов и диверсий. Большую их часть уничтожили, а некоторые передали силовикам для проведения проверок.

13 июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в городе Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, которые были оставлены при отступлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее жителя Орловской области поймали при продаже взрывчатки.

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