В петербургской квартире нашли схрон с оружием и украинской формой

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и украинской формой в ходе обысков в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным СМИ, обыски проходили в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. Оперативники проводили работы в квартире, расположенной на Кадетской линии Васильевского острова.

Во время осмотра схрона силовики обнаружили шесть гранат, хранившихся в разобранном виде, и 14 автоматов. На текущий момент детали произошедшего уточняются.

До этого тайники с гранатами и несколькими тысячами патронов нашли в Запорожской и Херсонской областях. В Росгвардии заявляли, что эти боеприпасы могли быть использованы для терактов и диверсий. Большую их часть уничтожили, а некоторые передали силовикам для проведения проверок.

13 июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в городе Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, которые были оставлены при отступлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее жителя Орловской области поймали при продаже взрывчатки.