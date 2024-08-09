На стройке в Набережных Челнах на рабочего рухнула стена, спасти его не удалось

В Набережных Челнах рабочего стройки не смогли спасти после того, как на него рухнула стена. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 8 августа на стройке на проспекте Вахитова. На объекте произошел обвал стены, она упала на 37-летнего рабочего. Спасти его не удалось.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Расследование поставили на контроль в городской прокуратуре.

«Надзорное ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ», — сообщили в региональной прокуратуре.

До этого уфимского рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике из-за сортировщицы, ушедшей на обед. Женщина переключила ленту для сбора яиц в автоматический режим и ушла, никого не предупредив. В этот момент двое мужчин ремонтировали оборудование.

Ранее в Сибири рабочему оторвало руку комбайном.