Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае на борту судна произошел взрыв

Xinhua: на востоке Китая на борту судна произошел взрыв

close
100%
Tyrone Siu/Reuters

В провинции Чжэцзян на востоке Китая произошел взрыв на борту контейнеровоза, пришвартованного в морском порту. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Уточняется, что инцидент произошел около 13:40 по местному времени (8:40 мск) в порту Нинбо-Чжоушань.

Подробная информация случившегося пока не приводится.

До этого сообщалось, что береговая охрана Китая задержала тайваньское рыболовецкое судно у побережья подконтрольных Тайваню островов. Ведомство заявило, что вечером 2 июля тайваньское рыболовецкое судно находилось у подконтрольных Тайваню островов Цзиньмэнь в 25 морских милях к западу от так называемой срединной линии Тайваньского пролива, когда два катера береговой охраны КНР подплыли к нему, ее сотрудники зашли на судно и задержали экипаж.

17 июня катер береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским судном на спорной территории в Южно-Китайском море.

Ранее береговая охрана Тайваня задержала китайский траулер после тарана патрульного корабля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами