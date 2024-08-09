В Китае на борту судна произошел взрыв

В провинции Чжэцзян на востоке Китая произошел взрыв на борту контейнеровоза, пришвартованного в морском порту. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Уточняется, что инцидент произошел около 13:40 по местному времени (8:40 мск) в порту Нинбо-Чжоушань.

Подробная информация случившегося пока не приводится.

До этого сообщалось, что береговая охрана Китая задержала тайваньское рыболовецкое судно у побережья подконтрольных Тайваню островов. Ведомство заявило, что вечером 2 июля тайваньское рыболовецкое судно находилось у подконтрольных Тайваню островов Цзиньмэнь в 25 морских милях к западу от так называемой срединной линии Тайваньского пролива, когда два катера береговой охраны КНР подплыли к нему, ее сотрудники зашли на судно и задержали экипаж.

17 июня катер береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским судном на спорной территории в Южно-Китайском море.

Ранее береговая охрана Тайваня задержала китайский траулер после тарана патрульного корабля.