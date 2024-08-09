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Медведь перегородил туристам путь на байкальской тропе и отказался уходить

В Иркутской области семерых туристов эвакуировали с тропы из-за медведя

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Kozma 94/Shutterstock/FOTODOM

Туристы не смогли завершить маршрут по Большой Байкальской тропе из-за молодого медведя, вышедшего им навстречу. Об этом сообщили в пресс-службе Прибайкальского национального парка.

Инцидент произошел 7 августа. В полицию позвонил один из семи походников и рассказал, что группе требуется помощь с транспортировкой до населенного пункта, так как им встретился на пути медведь. По словам туриста, они пытались отогнать зверя криками, но тот никак не реагировал. Более серьезные меры группа принять побоялась, так как опасалась появления матери медведя.

«Через 40 минут после звонка за группой медвежьих «заложников» приехали сотрудники МЧС Иркутской области и госинспекторы Листвянского участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Медведь при виде такого усиления противника решил не рисковать и удалился», — рассказали в пресс-службе природной территории.

Людей с тропы эвакуировали в поселок Листвянка Иркутской области.

Ранее в Ярославской области объедающего кормушки лосей медведя сняли на камеру.

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