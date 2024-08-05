Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведь, регулярно объедающий кормушки для лосей и кабанов, попал на видео

В Ярославской области объедающий кормушки лосей медведь попал на видео

В национальном парке «Плещеево Озеро» под Переславлем-Залесским медведь, объедающий лосей и кабанов, попал на камеру фотоловушки. Видеозапись с лесным гостем разместил паблик природоохранной территории во «ВКонтакте».

На нем лесной обитатель подходит к деревянному ящику с едой, отодвигает крышку лапой и принимается есть содержимое. Зверь быстро теряет интерес к еде и убегает в лес.

«В нашем парке установлено 20 подкормочных площадок. На них стоят деревянные ящики с зерном, чаще всего, с пшеницей, предназначенной для копытных — лосей, кабанов. Но иногда сюда наведываются и медведи», — поделились сотрудники природного парка в беседе с изданием 76.ru.

По словам зоологов, на территории нацпарка сейчас проживают десять взрослых медведей.

Ранее в Магаданской области десятки медведей устроили пир в лесу и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами