Медведь, регулярно объедающий кормушки для лосей и кабанов, попал на видео

В национальном парке «Плещеево Озеро» под Переславлем-Залесским медведь, объедающий лосей и кабанов, попал на камеру фотоловушки. Видеозапись с лесным гостем разместил паблик природоохранной территории во «ВКонтакте».

На нем лесной обитатель подходит к деревянному ящику с едой, отодвигает крышку лапой и принимается есть содержимое. Зверь быстро теряет интерес к еде и убегает в лес.

«В нашем парке установлено 20 подкормочных площадок. На них стоят деревянные ящики с зерном, чаще всего, с пшеницей, предназначенной для копытных — лосей, кабанов. Но иногда сюда наведываются и медведи», — поделились сотрудники природного парка в беседе с изданием 76.ru.

По словам зоологов, на территории нацпарка сейчас проживают десять взрослых медведей.

Ранее в Магаданской области десятки медведей устроили пир в лесу и попали на видео.