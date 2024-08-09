В деле застрявших в Анапе туристов начала разбираться транспортная прокуратура

В ситуации с российскими туристами, заблокированными в Анапе, начала разбираться транспортная прокуратура, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В беседе с 360.ru он призвал россиян всегда покупать билеты в обратную сторону, особенно при перелетах во время высокого трафика.

Напомним, россияне оказались заблокированными в Анапе в связи с высокими ценами на билеты – на август оказались доступны только стыковочные рейсы, стоимость которых скакнула выше 70 тыс. рублей.

«Выезжая с детьми, совершенно неоправданно брать билеты только в одну сторону. Нужно понимать, что в конце августа трафик всегда высокий, дети возвращаются к началу учебного года. Думаю, даже неопытным туристам это понятно», — подчеркнул специалист.

В целом проблему и ее масштабность оценивают сотрудники прокуратуры, сообщений о нехватке билетов на самолеты и поезда в России в последние дни было опубликовано много, добавил он.

Он также напомнил о новой разработке РЖД, где на сайте появилась вкладка поиска вариантов поездки на поезде из доступных мест при отсутствии на него билетов из определенного города. Эта опция доступна для поездок на поездах из Москвы в Адлер, Анапу, Кисловодск, Новороссийск и обратно.

До этого эксперты также отметили, что у россиян в этом году появилась возможность встать в лист ожидания у российских железных дорог. Так, можно разместить свой заказ на всех действующих поездах, а в случае появления мест сотрудники вокзала подтвердят бронь на билет.

Ранее Альянс турагентств отреагировал на проблемы застрявших в Анапе россиян.